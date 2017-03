Burgemeester Weerwind houdt inmenging in de gaten: ’Probleem hier niet zo als in IJmuiden’

ALMERE – Burgemeester Franc Weerwind houdt de inmenging van de onderwereld in de bovenwereld in Almere scherp in de gaten. Hij wil niet zeggen dat het probleem er niet is, maar zo groot als het probleem was in IJmuiden, waar hij eerder burgemeester was, is het volgens hem in Almere niet.

,,Ik ga niet afwachten tot er misstanden zijn en dan pas in actie komen. In IJmuiden ging het echt om heel, heel, heel veel geld. Echt tientallen miljoenen. En toen ik in Almere begon wilde ik weten of hier sprake was van inmenging tussen de onder- en bovenwereld. Ik werk daarin samen met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (een samenwerkingsverband van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale overheden, red.), maar ook met onder meer de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere. We houden elkaar op de hoogte. Bedrijventerrein De Steiger is daarin een voorbeeld. We zijn daar rustig begonnen zodat we het effectief kunnen aanpakken.”

Aanhoudingen

De afgelopen weken vonden er op het bedrijventerrein in Haven namelijk meerdere invallen plaats met behulp van explosievenexperts van defensie. Daarbij werd onder meer een plantage van tweeduizend hennepplanten ontmanteld. Tot dusver heeft de politie echter niet geen aanhoudingen kunnen verrichten. „

Signaal

,,Ik ga niet zeggen dat ik een probleem heb, maar ook niet dat ik geen probleem heb. In IJmuiden was het veel groter. Ik heb geen signalen dat ik grote misstanden heb, maar ik ga zoals gezegd ook niet wachten. Het is pas groot als je hele horeca is overgenomen door Outlaw Motor Gangs (OMG). Dan ben je te laat. De signalen die we krijgen tappen we af en dan gaan we in gesprek. Dat is al gebeurd. Niet ik, maar wel mensen van ons of de politie. En na dat ene geval in Almere (In een kroeg in het centrum van stad vond een vechtpartij plaats met onder meer leden van een motorclub. Naar aanleiding daarvan werd een Almeerder veroordeeld tot een celstraf, red.) hebben we doorgepakt. We kregen dat signaal en bam. We hebben doordacht met de ervaring van elders uit het land doorgepakt. We hebben die horecabaas daarbij geholpen door bijvoorbeeld duidelijke huisregels op te stellen, maar je kunt mensen niet verbieden om op stap te gaan of lid te zijn van een OMG.”

OMG

In Almere gebeurt rottigheid en er wonen hier ook leden van OMG’s, vervolgt Weerwind. ,,We zijn niet blind en we weten wie het zijn. Eén van de opperhoofden van No Surrender (de omgebrachte Brian Dalfour, red.) woonde nota bene hier en zijn begrafenis was vorig jaar hier. Handhaving in de horeca is één van de landelijke speerpunten, en dus ook hier. We willen niet dat ze voet aan de grond krijgen in de horeca. En wat betreft de hennepteelt op De Steiger. Er zijn inderdaad nog geen aanhoudingen verricht, maar laat het Openbaar Ministerie ook haar werk doen. Soms heeft dat even meer tijd nodig. Het gaat er daarbij niet om dat je stromannetjes pakt, maar dat je iets helemaal doorgrondt. Tot op de wortel”, aldus Weerwind over de invallen op De Steiger.

Vanuit het zuiden

Tijd om hosanna te roepen is het echter volgens de burgemeester daarbij niet. Er moet volgens hem sterk worden opgelet om situaties als in Brabant te voorkomen. ,,Als ze denken dat we er nu zijn geweest en ze ons dan een paar jaar niet zien dan vergissen ze zich. Als het gaat om illegale bewoning, hennepteelt en andere criminele activiteiten dan zitten we er bovenop. Je ziet bijvoorbeeld als het om hennepteelt gaat dat het vanuit het zuiden van het land richting het westen komt en dat houden we scherp in de gaten. We laten wat daar is gebeurd hier niet gebeuren.”