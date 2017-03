Burgemeester vraagt feitenrelaas Kruidenwijk na nieuwe incidenten

ALMERE – Burgemeester Franc Weerwind heeft een feitenrelaas opgevraagd nadat in Kruidenwijk anderhalve week geleden ruiten werden ingegooid bij bewoners aan de Basilicumweg. In Kruidenwijk waren vorig jaar ook al problemen met jongeren waardoor busvervoerder Connexxion een aantal dagen niet meer bij haltes in de wijk stopte.

Weerwind gaf vrijdagochtend in eerste instantie aan dat hij om een relaas bij de politie had gevraagd, maar later bleek het om een intern relaas te gaan dat hij volgens zijn woordvoerder al had gekregen voor Omroep Flevoland over de incidenten had bericht. ,,Hij is gewoon via de werkprocessen op de hoogte gehouden en bedoelde niet specifiek een feitenrelaas van de politie”, aldus zijn woordvoerder nadat Weerwind eerder aangaf dat het om een relaas bij van de polititie zou gaan.

Vorig jaar werden er ook al ruiten ingegooid bij bewoners in de wijk. ,,Ik wil weten wat er daar aan de hand is en hoe dit is ontstaan. De politie zit er bovenop, maar ik ben verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Er is daar een steen door een ruit gegooid bij een particulier. Dat is heel ernstig en daarom wil ik alles weten. De Kruidenwijk heeft mijn specifieke aandacht gehad en dat is onverminderd. We weten welke jongeren daar rondlopen”, aldus Weerwind vrijdagochtend in een reactie na de berichtgeving van Omroep Flevoland over de nieuwe incidenten in de wijk. ,,Dit is wel duidelijk een stap verder dan overlast en vandaar dat het feitenrelaas.”

Vorig jaar werden er na de incidenten twee jongeren aangehouden, werden er vragen in de Tweede Kamer gesteld en hield de gemeenteraad een ingelast debat over de situatie.

De politie heeft aangegeven dat ze meer gaan surveilleren in de wijk en er komt een gesprek tussen de bewoners, de gemeente en de politie.