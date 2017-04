Burgemeester verwikkeld in heftige privé-omstandigheden

ALMERE – Burgemeester Franc Weerwind is verwikkeld in heftige privé-omstandigheden. Hoewel de scheiding met zijn vrouw nog niet is afgerond heeft hij een andere vrouw zwanger gemaakt en heeft hij inmiddels een relatie met weer een andere vrouw. Donderdagavond werden bijna alle fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de privé-omstandigheden van de burgemeester.

Uit een openbare blog op internet en na een tip, naam bij de redactie bekend, blijkt dat burgemeester Franc Weerwind dus binnenkort opnieuw vader wordt. De vrouw, die een relatie heeft, is volgens de bron en de blog al geruime tijd zwanger. De tipgever, overigens niet de schrijver van de blog, gaf aan dat de vrouw zes maanden zwanger is.

In de blog wordt echter geschreven dat Weerwind zich aan de verplichtingen van die zwangerschap zou willen onttrekken en dat hij inmiddels een relatie met een andere vrouw heeft. De woordvoerder van Weerwind, Simone Mahn, ontkent het niet, maar bevestigt dat ’hij zich zowel zakelijk als privé aan zijn verantwoordelijkheid zal houden’. ,,We hebben de blog uiteraard gelezen”, aldus Mahn.

Weerwind is vader van twee kinderen. Met de moeder daar van, die nog in Noord-Holland woont, ligt hij in scheiding.

Reacties

,,Voor ons is het een privékwestie en zolang het zijn functioneren niet belemmert is het aan hem, maar het is een lastige situatie”, reageert Hilde van Garderen, fractievoorzitter van de VVD. Ook Jerzy Soetekouw, fractievoorzitter van de PvdA, vindt dat. ,,Hij is onze burgemeester. Dan ben je een publiek persoon en dan is deze situatie niet handig en het zal uitstraling hebben op de stad, maar het is een privézaak”, aldus Soetekouw.

Toon van Dijk, fractievoorzitter van de PVV, vindt het weinig fraai, maar weet nog niet of dit consequenties gaat hebben. ,,We weten nog niet wat voor impact dit heeft. Als er aanleiding is dan zullen we er als fractievoorzitters op terug moeten komen zo hebben donderdagavond afgesproken”, aldus Van Dijk.