Buitenboys wint en maakt nog steeds kans op nacompetitie

ALMERE – Het wordt met nog vier wedstrijden te spelen een behoorlijke opgave, maar de voetballers van Buitenboys kunnen nog steeds nacompetitie halen. Zaterdagmiddag werd er eindelijk weer eens gewonnen: in eigen huis was de ploeg van trainer Larbi Essabbar met 5-1 te sterk voor Stroe.

,,Dat werd tijd”, sprak Essabbar na afloop dan ook meteen. ,,We hadden drie keer op rij verloren en dat is niet goed voor ons zelfvertrouwen. En dat zelfvertrouwen was des te meer gedaald omdat we ook nog eens heel veel tegendoelpunten hebben gehad. Dat gaat in het koppie zitten. Dat zag je het eerste kwartier dan ook terug in het veld.”

Zwakke start

Buitenboys begon inderdaad zeer zwak aan de wedstrijd en na een verdedigende fout van Dennis de Knijff kon Stroe de score al binnen vijf minuten openen: 0-1. De Almeerders liepen in de beginfase achter de feiten aan en kwamen nauwelijks in de buurt van het strafschopgebied van Stroe. Pas in de 35ste minuut begon het enigszins te lopen bij Buitenboys, maar vanaf dat moment ging het ook meteen hard. Na een goede actie en voorzet van Niels van der Steen kon Gianni Rellum, uitgerekend de kleinste man op het veld, de gelijkmaker binnenkoppen: 1-1. Nog geen vier minuten later was het aanvoerder Michael Buth die zijn zestiende van het seizoen binnenschoot en daarmee dus voor de 2-1 aantekende.

Na rust gingen de Buitenaren lekker door. Al na twee minuten was het Tommy Blesing die de 3-1 scoorde en weer drie minuten later, dus in de vijftigste minuut, was het Patrick van der Kuijl die goed was voor de 4-1. Een wereldgoal overigens, want vanaf ongeveer veertig meter schoot hij de bal in een rechte streep, via onderkant lat, de kruising in. ,,Die zat er geweldig in”, gaf ook Essabbar aan. ,,Ik zag de keeper redelijk vaak ver voor zijn doel staan, dus zei al tegen Patrick dat hij het maar eens moest proberen. Een heerlijk schot.”

Alles mogelijk

Joe Lamptey maakte er in de 77ste minuut nog 5-1 van en door de ruime overwinning stijgt Buitenboys nu van de zesde naar de vijfde plek in de derde klasse B. Essabar verwacht bij de eerste drie of vier ploegen te moeten eindigen om nacompetitie te mogen spelen. ,,Dat is afhankelijk van wat de andere clubs doen. We hebben nog vier wedstrijden te gaan dus alles is nog mogelijk. Op voorhand hadden we zeker voor deze klassering getekend”, aldus de oefencoach die namens Buitenboys voor het eerst in clubhistorie in de derde klasse uitkomt.