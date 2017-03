Buitenboys komt niet los van directe concurrent

ALMERE – In een typische knokwedstrijd, zo eentje waarbij er meer gestreden wordt dan daadwerkelijk goed gevoetbald, hebben de spelers van Buitenboys zich niet kunnen ontdoen van Batavia 90. Op eigen veld werd het 1-1 tussen de huidige nummers twee en drie van de oostelijke derde klasse B.

Beide ploegen hadden bij aanvang van de wedstrijd precies evenveel punten en zelfs het doelsaldo deed niet voor elkaar onder. Na afloop is er aan dat beeld dus niks veranderd. De op papier belangrijke wedstrijd werd overigens zeer zwak begonnen door de Almeerders. Slordig voetbal van Buitenboys hielp de bezoekers uit Lelystad het eerste half uur dominant te zijn, maar tot echt grote uitgespeelde kansen leidde dat niet. ,,We hebben er overigens bewust voor gekozen om wat meer terug te zakken in het begin”, aldus aanvoerder Michael Buth. ,,We weten dat zij graag op de lange bal spelen en dus wilden we hen, door zelf wat minder naar voren te spelen, die kans minder geven.”

Strafschop

Vanaf de dertigste minuut nam Buitenboys het initiatief terug en werd het feller. Tien minuten later werd dat beloond toen Patrick van der Kuijl binnen het strafschopgebied werd neergehaald en de toegekende penalty zelf binnenschoot: 1-0. ,,Een beter moment om te scoren was er niet”, erkende ook Buth. ,,We kwamen toen al wat beter aan voetballen toe, maar ook wij kregen niet echt kansen. Als je dan toch voor rust scoort, is dat prettig.”

In de tweede helft werd er door beide ploegen weer volop gestreden en over en weer waren er ook echt wel wat kansen. Zo schoten de Lelystedelingen een vrije trap rakelings over en lukte het hen niet om een prima voorzet binnen te tikken. In de 61ste minuut werd een vrije trap wel raak geschoten: 1-1. Aan de andere kant was het Joe Lamptey die in de 74ste minuut namens de Almeerders vrij op de keeper af ging en een voorzet vanuit het achterveld over de doelman probeerde heen te schieten, maar zijn inzet een aantal centimeter naast het doel zag eindigen. ,,Vanuit mijn hoek zag ik die bal er al bijna invliegen”, aldus Buth. ,,Gezien het wedstrijdverloop is de uitslag terecht. Maar aan de andere kant voelt dit gelijke spel ook als een teleurstelling.”

Niet gewonnen

Dat heeft er volgens Buth vooral mee te maken dat Buitenboys in 2017 nog niet heeft gewonnen. ,,Terwijl we zo goed aan het seizoen zijn begonnen.” Volgens de aanvoerder is het wel zo dat Buitenboys, dat voor het eerst in de derde klasse uitkomt, trots op zichzelf mag zijn. ,,We staan derde. Op voorhand teken je daar natuurlijk voor.”