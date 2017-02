Buiten-Mere Properties kan ook bezwaar maken tegen Stadstuinen

ALMERE – Nieuwe plannen, nieuwe kansen, zo bleek vrijdagochtend tijdens een rechtszaak bij de Raad van State tussen winkelpandverhuurder Buiten-Mere Properties B.V. en de gemeente Almere. Als de gemeenteraad opnieuw een uitwerkingsplan voor grote winkels in Poort maakt, kan Buiten-Mere gewoon weer bezwaar en beroep aantekenen.

Hoewel de plannen en vergunningen voor het grote Retailpark in Poort in 2015 al waren ingetrokken, bleef de winkelpandenverhuurder in Almere Buiten de gemeente bestoken met juridische procedures. Behalve dat de vastgoedbeheerder alle in voorgaande procedures gemaakte proceskosten van Almere terug vraagt, wil Buiten-Mere niet buitenspel worden gezet in eventuele nieuwe procedures rondom het nieuwe Stadstuinen-plan. Dat zal niet gebeuren, deelde de Raad van State tijdens de zitting al mee. Hoewel Buiten-Mere in de rechtszaken over het Retailpark als niet direct belanghebbende werd gezien, betekent dat nog niet dat ze ook in alle komende procedures automatisch als niet-belanghebbende wordt weggezet.

Overigens bleek tijdens de zitting ook dat Buiten-Mere het wel kan vergeten om een rekening van tienduizenden euro’s advocaatskosten bij Almere in te dienen. Als het vastgoedbedrijf al een proceskostenvergoeding krijgt is dat een standaardvergoeding van enkele honderden euro’s.

Stadstuinen

De gemeentewoordvoerder van Almere zei nog niet te weten wanneer er een nieuw uitwerkingsplan voor het afgeschoten Retailpark zal komen. Afgelopen zomer presenteerde het gemeentebestuur de Stadstuinen-nota met een nieuwe groene ruimtelijke visie op Almere Poort. Behalve de bouw van ruim 3000 woningen zal er ook ruimte zijn voor grote winkels. Maar die zullen gefaseerd in aparte plannen worden aangekondigd en als Buiten-Mere het daar niet mee eens is, kan het bedrijf weer naar de rechter stappen.

Grote schade

Overigens merkte de advocaat van Buiten-Mere nog op dat zijn client grote schade heeft geleden door het Retailparkplan, omdat een aantal grote winkels in Buiten vanwege dat plan de huur zouden hebben opgezegd. Daar voegde hij nog aan toe ’dat de gemeente daar nog wel iets van zal horen’, mogelijk via de civiele rechter. De gemeentewoorder reageerde zeer verbaasd. ,,Dat heb ik nooit eerder gehoord. Niet eerder in de procedures heb ik gehoord dat klanten van Buiten-Mere de huur hebben opgezegd. Daar komt hij nu pas mee.”

Einduitspraak volgt binnen enkele weken.