Buiten-Mere en gemeente voor Raad van State na afblazen Retailpark Poort

ALMERE – Winkelpandverhuurder Buiten-Mere Properties B.V. stapt aanstaande vrijdag naar de Raad van State om onder meer alsnog alle proceskosten voor het twee jaar geleden afgeblazen Retailpark aan de Olympialaan in Poort terug te krijgen. Hoe hoog het bedrag is dat Buiten-Mere eist wil het bedrijf in aanloop naar de behandeling niet bekend maken.

Na het afblazen, twee jaar gelden, van het retailparkplan in Almere Poort door de gemeente en de ontwikkelaar kreeg tegenstander vastgoedbedrijf Buiten-Mere in principe haar zin. Immers, Buiten-Mere verhuurt veel winkelpanden in Almere-Buiten en vreesde voor enorme winkelleegstand als het Retailpark er was gekomen. De gemeente trok in 2015 evenwel zowel het uitwerkingsplan als de omgevingsvergunning in na druk van meerdere ondernemers, de Ondernemers Vereniging Stadshart Almere en vastgoedeigenaren in de stad.

Eerder verklaarde de gemeente Almere en de rechtbank Buiten-Mere niet ontvankelijk in de procedures omdat de winkelpandverhuurder in Almere Buiten geen ruimtelijk belang bij het Retailpark in Poort zou hebben. Alleen in de uitspraak over het uitwerkingsplan droeg de Raad van State Almere op om alsnog de proceskosten van Buiten-Mere te vergoeden. De vastgoedbeheerder wil ook de gemaakte kosten in de omgevingsvergunningprocedure terughebben. Bovendien wil Buiten-Mere dat de Raad van State het vastgoedbedrijf als belanghebbende in dit soort procedures aanmerkt. Immers, als de economie weer aantrekt kan er zo maar weer ergens een retailparkplan nieuw leven in geblazen worden. Niet aan de Olympialaan overigens, want daar staat een woningbouwplan, Stadstuinen Poort, op stapel.