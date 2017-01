Bruine stafford bijt man, hond en baasje vluchten

ALMERE – In het Beatrixpark in Almere is zondagmiddag een inwoner van die stad gebeten door een bruine stafford.

Hond en baasje gingen er na het incident vandoor, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.

De politie Almere meldt op Facebook dat nog onduidelijk is of de vrouw en haar hond uit schrik of bewust wegliepen.

De politie zoekt naar de bruine stafford met grijze kop en zijn eigenaresse, een blanke vrouw met bruin krullend haar.

Het slachtoffer raakte bij het bijtincident gewond aan zijn hand en moest in het ziekenhuis behandeld worden.