Brug in Rondje Weerwater voer voor discussie

ALMERE – De nog te bouwen brug over het Weerwater tussen het eiland Utopia en het Filmwijkstrandje wordt voer voor politieke discussie. Dat bleek donderdagavond tijdens de bespreking van de plannen voor het Rondje Weerwater.

In de plannen, met een totale investering van ruim 21 miljoen euro, zit de brug en in eerste instantie werd er drie miljoen euro voor vrijgemaakt, maar inmiddels wil wethouder Tjeerd Herrema er, mede vanwege de komst van de Floriade, er een ’iconische brug’ van maken en vraagt hij om zes miljoen euro voor de brug. ,,Het moet iets moois worden voor de stad. Iets voor de nieuwe wijk, voor het verkleinde rondje Weerwater en een icoon”, zo gaf Herrema aan.

Gemeenteraadsfractie Leefbaar Almere, en ook andere partijen zagen dat wel zitten, maar Leefbaar wil vastgelegd hebben dat die brug dan ook echt niet meer dan zes miljoen euro gaat kosten. De VVD wil eerst weten wat er dan voor ’iconische brug’ gaat komen. ,,Als die brug ons niet bevalt dan kan het wat ons betreft ook een meer basale brug worden, een brug van ruim drie miljoen euro dus zoals dat in de eerste ideeën werd geopperd. We willen niet zo maar een cheque van zes miljoen euro geven”, aldus VVD-raadslid Rutger Hengstman.

Pim Reinders kondigde donderdagavond twee moties aan over de brug en e PVV wil via een motie duidelijk hebben dat het maximaal bij de drie miljoen euro blijft. Hengstman komt met een motie over het ontwerp. Volgende week wordt er over de moties gesproken en gestemd. Daarna wordt het hele plan voor het rondje voorgelegd voor stemming.