Brons pakt goud bij triatlon Duin

ALMERE – De Almeerse Omar Brons was zondagochtend oppermachtig tijdens de Duin Triatlon. Hij won dan ook met overmacht. Van begin tot eind had hij de leiding. De voorsprong die hij al bij het zwemmen pakte, werd tijdens het fietsen alleen maar groter en kwam tijdens het afsluitende hardlooponderdeel nergens meer in gevaar.

Er moest 1500 meter gezwommen worden, 40 kilometer gefietst en 10 kilometer hardgelopen. Brons kwam al met een kleine twee minuten voorsprong op onder andere Almeerder Thomas Naasz en Rotterdammer Carlo van den Bergh uit het water. Na het fietsen was zijn voorsprong opgelopen tot vier minuten. ,,Maar met dit weer ging het niet gemakkelijk, hoor”, aldus Brons wijzend naar de zon en doelend op de hoge temperatuur die overigens wel lager was dan gisteren tijdens het NK duatlon. ,,Je moet echt wel iets doen om te winnen. Op de fiets heb ik flink doorgetrapt en het lopen was zwaar. Maar toen kon ik al wat rustiger aan doen omdat mijn voorsprong zo groot was.”

Snelste loper

Naasz, die tijdens het fietsen ondertussen al was weggereden bij Van den Bergh, begon dus als tweede aan het looponderdeel en deed dat met verve. Uiteindelijk finishte hij op slechts 1.21 minuut achterstand op Brons, die 1.58.01 uur over de Olympische afstand deed. ,,Ik wist al dat Omar harder zou zwemmen”, sprak Naasz na afloop. ,,En de eerste twee ronden van het fietsen had ik geen superbenen. Gelukkig ging het het tweede gedeelte beter en kon ik met lopen een mooi tempo vasthouden.” Naasz deed 37 minuten en 36 seconden over de afsluitende 10 kilometer en was daarmee veruit de snelste loper van de dag. ,,Ik ben erg tevreden. Voor mij was dit vooral een mooie test richting de hele triatlon van Roth.”

Plezier

Voor Brons was de triatlon in Duin vooral een mooie manier om weer een beetje plezier in de sport te krijgen. Afgelopen seizoen verliep moeizaam en halverwege stopte hij toen zelfs tijdelijk. ,,Ik ben niet iemand die, zoals mijn broertje (triatleet Milan Brons, red.) bijvoorbeeld, altijd maar zin heeft om te trainen en te racen. Helaas. Maar nu gaat het weer de goede richting op en is het plezier terug. Een overwinning als deze draagt daar natuurlijk ook wel aan bij.”

In juni heeft Brons een halve triatlon in Amsterdam op het programma staan en hij twijfelt nog over deelname aan de halve van Almere. ,,Maar dat zie ik nog wel. Ik doe het stap voor stap.”