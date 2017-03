Broederliefde niet naar Bevrijdingsfestivals

ALMERE – Broederliefde treedt niet op tijdens het Bevrijdingsfestival. De leden van de groep hebben besloten zich terug te trekken van alle festivals op 5 mei in Nederland, zegt rapper Sjaf woensdag tegen 538.

Twee weken geleden besloot het Nationaal Comité 4 en 5 mei dat de populaire hiphopformatie geen Ambassadeur van de Vrijheid zou zijn tijdens Bevrijdingsdag. Dit besluit werd genomen nadat een filmpje opdook waarin rapper Emms antisemitische leuzen riep tijdens de bekerfinale Feyenoord-Utrecht vorig jaar. „Het ambassadeurschap van Broederliefde op dit moment door te veel mensen als grievend wordt ervaren. Daarom is besloten dat Broederliefde niet langer de titel Ambassadeur van de Vrijheid zal dragen”, schreef het comité in een verklaring.

Het filmpje, van bijna een jaar geleden, is te zien hoe Emms ’Hamas, Hamas, joden aan het gas’ scandeert. Hoewel kort na publicatie werd gemeld dat de opname was verwijderd, bleek het nog steeds op YouTube te staan. De rapper bood destijds ook al zijn excuses aan. Hij liet eerder weten dat hij het filmpje niet had gemeld bij het comité. „We hebben daar nooit met elkaar over gesproken, omdat het iets is wat achter me ligt.”

Broederliefde liet twee weken geleden weten de beslissing van het comité om het het ambassadeurschap in te trekken te respecteren. Het was echter onduidelijk of de groep nog wel mocht optreden tijdens de festivals, maar nu hebben ze die knoop dus zelf doorgehakt.

Op de website en Twitter van Bevrijdingsfestival Overijssel staat dat Fais de groep vervangt op het hoofdpodium in Zwolle. Wie de plaats van Broederliefde op het podium van Bevrijdingsfestival Flevoland inneemt is nog niet bekend.