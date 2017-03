ALMERE – TOP Almere presenteert op 31 maart Broadway aan ’t Weerwater in KAF. Een grote musicalshow met medewerking van AJSO, Operakoor Almere, Popkoor BinnensteBuiten en Theaterschool Almere. ,,Het wordt een eenmalig groot spektakel, waar meerdere verenigingen aan meedoen en waarbij zo’n 160 man op het toneel staat”, vertelt artistiek leider Dick Schaar. ,,Als speciale gasten zullen Stanley Burleson en Ernst Daniel Smid ook hun medewerking verlenen.”

Na de succesvolle voorstelling My Fair Lady die TOP Almere vorig seizoen heeft opgevoerd in samenwerking met het AJSO, is op uitnodiging van KAF nu een grote musicalshow geproduceerd. ,,Het was de wens van de Kunstlinie dat meerdere participanten uit het muziekleven in Almere zich erbij zouden aansluiten. Daarom heb ik Almeerse muziekverenigingen benaderd met de vraag of ze wilden meewerken”, aldus Schaar, producent van gehele project.

Voor de technische ondersteuning en het ontwerpen van het affiche zocht hij contact met het Arte College en ook daar is een samenwerking tot stand gekomen. ,,En aangezien Top Almere vorig seizoen een fantastische samenwerking met het Theater Orkest van het AJSO had is het duidelijk dat ook zij weer van de partij zullen zijn. Sterker nog, de algehele muzikale leiding is in handen van hun dirigent Hans Welle.”

Zo zullen er op 31 maart zo’n 160 mensen hun medewerking verlenen aan een groot musicalspektakel in de grote zaal van de KAF. Aangezien Top Almere voor de eigen projectleden altijd één of twee Masterclasses organiseert heeft Schaar, die zelf ook in een aantal grote Opera’s Operettes en Musicals heeft gespeeld, zijn collega’s Stanley Burleson en Ernst Daniel Smid gevraagd om deze Masterclasses te komen geven. ,,Naar aanleiding van deze lessen is de vraag ontstaan of zij misschien als speciale gast mee wilden doen aan de show en zij hebben beide hun medewerking toegezegd”, aldus Schaar. ,,Zo zullen zij, samen met de eerder genoemde ensembles, hoogtepunten brengen uit onder andere Titanic, Beauty and the Beast, My Fair Lady, Les Miserables, West Side Story en Oliver.”

Broadway aan ’t Weerwater is op 31 maart om 20.00 uur in de grote zaal van KAF. Kaarten à 19,50 euro zijn verkrijgbaar via www.kaf.nl/theater of 036-8455555.