Brenet wint Amabassador Award op Curaçao

ALMERE – Almeerder Joshua Brenet heeft op Curaçao de Sport Ambassador Award gewonnen. De voetballer van PSV werd eerder dit jaar voor zijn prestaties ook in Almere uitgeroepen tot Sportman van het Jaar.

De 22-jarige voetballer was zelf niet aanwezig op het eiland om de prijs in ontvangst te nemen, maar zijn moeder en broertje kregen de award uitgereikt. Hij was samen met FC Utrecht-spits Richairo Zivkovic en Heracles Almelo-speler Brandley Kuwas genomineerd voor de prijs in de categorie Beste profvoetballer in het buitenland.

Brenet verlengde zijn contract bij PSV vorige week tot en met juli 2020. Dit jaar maakte hij onder meer zijn debuut in Oranje.