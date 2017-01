Brandweer kijkt terug op ’vrij drukke’ jaarwisseling

ALMERE – Brandweer Flevoland heeft een drukke jaarwisseling achter de rug. Vooral tussen 01.00 en 02.00 uur ’s nachts is het druk geweest.

In die periode moesten de ploegen uit Almere onder meer bijspringen in Lelystad waar in winkelcentrum Lelycentre een winkel volledig uitbrandde. Verder waren er in die periode in Almere container- en afvalbranden.

Rond 04.00 uur moest de brandweer in Almere uitrukken naar een brand in Muziekwijk waar drie auto’s in brand stonden. Uit voorzorg werden de naastgelegen woningen ontruimd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de omliggende woningen. Iets voor 05.00 uur mochten de bewoners weer terug in hun huizen.

De incidenten in Almere lijken zich te beperken tot branden. „Het algemene beeld is dat het een rustige jaarwisseling is geweest in Almere”, meldt Simone Mahn, woordvoerder van de gemeente Almere. „Er zijn geen grote OOV (openbare orde en veiligheid) incidenten en geen signalen bekend van geweld tegen hulpverleners. Net als vorig jaar is de brandweer in de nacht druk geweest met het blussen van brandjes.” De gemeente gaat aan de slag met de inventarisatie van de schade. Rond 9 januari 2017 volgt de rapportage.

Ook woordvoeder Annemarie Buntsma van het Flevoziekenhuis spreekt van een ’rustige’ jaarwisseling. Op de spoedpost kwamen zestien mensen binnen. „Hierbij zaten twee vuurwerkslachtoffer, maar die waren gelukkig niet ernstig gewond. Ook was er één patiënt met alcohol intoxicatie. Verder waren het reguliere zaterdaggevallen.”