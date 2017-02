Brand in supermarkt aan Poseidonsingel

ALMERE – Bij een buurtsupermarkt aan de Poseidonsingel in Almere is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. De politie gaat uit van brandstichting.

Rond vijf over half vier kregen politie en brandweer de melding van een brand. De vlammen sloegen inmiddels al uit het pand. In verband met de veiligheid werden de bewoners van het appartementencomplex boven de winkel uit hun woning gehaald. De omgeving rond het complex werd afgezet. Er zijn bij de brand geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en zet daarbij de Forensische Opsporing in.

Het is al de derde maal in korte tijd dat er in de supermarkt brand uitbrak.