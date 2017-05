Braken tekent bij voor minimaal een seizoen

ALMERE – Spits Sven Braken speelt ook volgend seizoen voor Almere City FC. De door blessures niet veel aan spelen toekomende aanvaller heeft een contract voor een jaar met een optie voor nog een jaar getekend.

,,Mijn gevoel bij deze club, de trainersstaf en de spelersgroep is gewoon ontzettend goed en ik hoop komend seizoen een heel jaar te kunnen knallen”, laat Braken in een persbericht van de club optekenen.

Het afgelopen seizoen speelde Braken minder dan tien wedstrijden. Ook het jaar daar voor kwam lang niet in actie. In beide gevallen ging het om langdurige blessures waardoor hij niet beschikbaar was. In de laatste wedstrijd van het afgelopen seizoen, de tweede playoffwedstrijd tegen Helmond Sport, viel de spits na rust in. ,,Ik was eigenlijk net weer fit toen het seizoen ten einde was. Daar baalde ik wel een beetje van. Ik kan dan ook niet wachten om weer te beginnen.”