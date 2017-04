Muntgarage grotendeels dicht wegens herstelwerk na brand

ALMERE – De Muntgarage in het centrum van Stad is voorlopig grotendeels afgesloten vanwege herstelwerkzaamheden. Alleen de eerste parkeerlaag blijft open.

Een brand in oktober 2016 in het winkelpand van Delifrance zorgde ook voor schade aan de bovenliggende parkeergarage. Tijdens reparatiewerkzaamheden die nu worden uitgevoerd aan de wand- en balkconstructie is extra schade blootgelegd. ,,De hitte van de brand heeft de betonconstructie meer aangetast dan op in oktober zichtbaar was”, zo laat de gemeente Almere weten. ,,De veiligheid was niet in het geding, maar we willen elk risico uitsluiten en hebben daarom preventief de bovenste parkeerlagen van de garage afgesloten.”

De afsluiting heeft als gevolg dat de eerste parkeerlaag, met 78 parkeerplaatsen, voorlopig alleen gebruikt kan worden door abonnementhouders. Kortparkeerders worden verwezen naar de Leerlinggarage, Schoutgarage of Flevogarage. Hoe lang de afsluiting gaat duren is momenteel nog niet bekend.