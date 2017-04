Bouwplannen naast Voetnoot en parkeerplaats naast ziekenhuis

ALMERE – De gemeente onderzoekt momenteel of er samen met investeerder Syntrus Achmea Vastgoed woningen gebouwd kunnen worden op onder meer de parkeerplaats achter De Voetnoot en de parkeerplaats tussen het Flevoziekenhuis en het winkelcentrum. Volgens Wethouder Tjeerd Herrema wil de investeerder duizend woningen in Almere bouwen.

,,Het gaat om bijvoorbeeld appartementen in de vrije huursector. Op de parkeerplaats achter De Voetnoot, naast het stadhuis, kan er flink de lucht in worden gebouwd en dat kan op de parkeerplaats bij het ziekenhuis, het zogenoemde blok 5.1, ook. Er was in het verleden sprake van dat er misschien nog meer winkels gebouwd zouden gaan worden, maar gezien de veranderingen in de markt bekijken we nu liever woningen in de huursector”, aldus Herrema donderdagmiddag.

Vanwege die veranderingen in de markt verwacht Herrema dat er het komende jaar meer grond wordt verkocht voor woningbouw. Eerder ging hij nog uit van ongeveer twaalfhonderd percelen, maar dat aantal gaat volgens hem stijgen naar zeker zeventienhonderd en misschien wel achttienhonderd. ,,Misschien komen we wel tot tweeduizend. We zien dat de groei niet alleen uit Almere zelf komt. In Poort zien we veel vraag en aankopen uit het Amsterdamse en in bijvoorbeeld Nobelhorst en Oosterwold komen veel nieuwe inwoners uit het Gooi.”

Syntrus Achmea Vastgoed zou ook nog op andere plekken in de stad willen ontwikkelen.