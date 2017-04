Bouwplannen gezondheidscentrum De Spil herzien

ALMERE – Vlak voor de start van de verbouwing van gezondheidscentrum De Spil in de Stedenwijk moeten de bouwplannen worden gewijzigd. ,,Op de plek waar zou worden uitgebouwd blijkt een belangrijke leiding van de stadsverwarming van Nuon te lopen, die niet kan worden verplaatst. Er kan niet op of direct naast deze leiding worden gebouwd”, zo meldt Zorggroep Almere in een brief aan cliënten van gezondheidscentra De Spil en De Schakel.

Gezondheidscentrum De Spil aan het ’s Hertogenboschplein wordt verbouwd en uitgebreid. Als alles klaar is staat er één groot, modern centrum dat ruimte biedt aan alle medewerkers en cliënten van zowel De Spil als De Schakel. Besloten is nu dat De Spil een kleinere aanbouw krijgt met daar bovenop een verdieping, in plaats van één grote aanbouw. ,,Binnenkort wordt hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente, zodat deze zomer nog kan worden gestart met de aan- en opbouw”, aldus Zorggroep Almere in de brief.

Het gevolg van de herziening van de bouwplannen is dat de verhuisplannen ook wijzigen. Alle zorgverleners die nu werken vanuit gezondheidscentrum De Schakel verhuizen in het voorjaar van 2018 gezamenlijk naar het vernieuwde gebouw van De Spil. In het oorspronkelijke plan zouden de huisartsen en de apotheek dit najaar al naar De Spil verhuizen.

Tijdens de verbouwing is De Spil overigens gesloten en werken de medewerkers tijdelijk vanuit een andere locatie.