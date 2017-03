Bouw UpcycleCentrum van start

ALMERE – Wethouder Mark Pol heeft dinsdag de eerste paal geslagen voor het UpcycleCentrum aan de Steiger in Haven. Het centrum, dat het oude recyclingperron in Haven vervangt, wordt waarschijnlijk in oktober geopend.

Niet alleen moet het aanbieden van afval straks makkelijker en overzichterlijker zijn, ook kunnen kunnen startende ondernemers vanuit het UpcycleCentrum producten maken en verkopen. Er komen ruimtes in het gebouw waar ter plekke ingezameld afval in nieuwe producten kan worden verwerkt. Ook krijgt educatie en innovatie een plek in het centrum.

Voor het gebouw zelf wordt ook al ’geupcycled’. Voor de bouw van het nieuwe centrum wordt gebruik gemaakt van sloopmateriaal van het zwembad, de sporthal en het voormalig recyclingperron uit Haven.

,,In oktober dit jaar hopen we het centrum aan De Steiger in Haven te openen voor gebruik”, schrijft de gemeente Almere in een persbericht. ,,Tot die tijd kunnen aanbieders van afval terecht op de recyclingperrons in Poort en Buiten en de pop-up-perrons in Haven.”