Bouw moskee Poort loopt vertraging op

ALMERE – De bouw van de moskee die nog dit jaar in Almere Poort moet openen, loopt enige vertraging op. Bij het begin van de bouw, in september vorig jaar, werd er gesproken over een opening in het begin van 2017, maar dat wordt niet gehaald. Wanneer de moskee wel af is, blijft vooralsnog de vraag.

De moskee is van de Adhamadiyya gemeenschap, wereldwijd een grote stroming met tientallen miljoenen moslims en in Nederland ongeveer vijftienhonderd leden. Woordvoerder Safeer Siddiqui weet niet precies wanneer de bouw van de moskee wordt afgerond. ,,Ik verwacht dat we eind dit jaar klaar zijn. Het dak zit er inmiddels op. Maar de projectleider weet er meer van.”

Casco

Die projectleider is Azhar Naeem Sahib. Op zijn beurt geeft hij toe dat de bouw inderdaad enige vertraging oploopt. ,,We hebben met de gemeente de afspraak dat het gebouw in juli 2017 klaar moet zijn. We hoopten de moskee in maart casco (buitenkanten water- en winddicht, inclusief dak, red.) op te leveren, maar dat hebben we niet gehaald. Inmiddels zit het dak er wel op en werken we hard aan de rest.”

Volgens Sahib heeft de vertraging te maken met het feit dat er iets mis is gegaan met de levering van de gevels. ,,Maar dat kan met zo’n project altijd gebeuren. We verwachten juli wel te halen, maar anders zullen we in gesprek moeten gaan met de gemeente om te kijken hoe we dat gaan regelen.”

Eerder liet Siddiqui namens de Adhamadiyya gemeenschap al weten de bouw van de moskee als een geweldige mijlpaal te zien. ,,Dit hebben we helemaal zelf gedaan”, doelend op het feit dat de kosten voor de bouw volledig worden gedragen door de leden van de gemeenschap.

Niet onomstreden

De bouw van de moskee is desondanks niet onomstreden. In 2011 ontstond al het plan om de moskee in Poort te bouwen, toen nog langs de Poortdreef, maar dat plan stuitte op weerstand van omwonenden. Eerder lukte het ook al niet om de moskee in Filmwijk te realiseren. ,,Maar voor ons is het een grote eer dat we nu eindelijk een huis van god kunnen bouwen”, aldus Siddiqui in september.