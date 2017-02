Bouw clubhuis Buitenhout Mixed Hockeyclub van start

ALMERE – Op het nieuwe sportcomplex aan de Trekweg in Buiten is vrijdag het fundament gelegd voor een clubgebouw voor de Buitenhout Mixed Hockeyclub (MHC). Voorzitter Michel Volmer en wethouder Mark Pol verrichtten de officiële handeling samen met vier dames uit de MD1.

Buitenhout MHC speelt al vanaf september 2016 op twee velden op sportcomplex Buitenhout aan de Trekweg in Buiten. In het nieuwe clubgebouw kunnen spelers zich straks omkleden en kan na de wedstrijden een drankje worden gedronken. Het is de bedoeling dat het gebouw klaar is bij de start van het speelseizoen 2017-2018 dat na de zomer begint. Dan gaat ook het derde speelveld open en is de volledige buitensportaccomodatie van de hockeyclub klaar.