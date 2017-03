Bouw appartementen YourChoice feestelijk van start

ALMERE – Wethouder Tjeerd Herrema heeft donderdag het startsein gegeven voor de bouw van het appartementencomplex YourChoice in Poort. Samen met kinderen van kopers ’ontkurkte’ hij een met ballonnen gevulde champagnefles.

Poort begint steeds meer vorm te krijgen. Het is een stadsdeel met gevarieerde woningbouw en dat geldt ook voor dit nieuwbouwproject van De Realisatie BV uit Almere. Kopers hadden bij YourChoice zelf de keuze hoe ze hun woning wilden indelen en of ze een, twee of drie slaapkamers wilden. ,,Bijna geen enkel appartement heeft dezelfde indeling gekregen, want iedere koper wilde iets unieks”, aldus Ed de Moor van De Realisatie BV. ,,De 47 woningen, met een woonoppervlakte van 67 tot 128 vierkante meter, zijn in recordtijd verkocht.” Het complex wordt gebouwd door Olde Rikkert Bouw uit Almere. Die verwacht ruim een jaar nodig te hebben tot de oplevering.