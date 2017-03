Bomenkap voor omvorming Bos der Onverzettelijken tot park

ALMERE – Wie wel eens in of langs het Bos der Onverzettelijken komt, zal de enorme kaalslag die daar momenteel plaatsvindt niet ontgaan zijn. Het bos wordt omgevormd tot een park met een meer open karakter en daarvoor moeten eerst heel wat bomen worden gekapt.

Inmiddels zijn er heel veel bomen verwijderd rondom Jeugdland, wat wel even schrikken is voor veel passanten en wandelaars. ,,De gemarkeerde bomen zijn blijven staan en er worden ook weer jonge bomen teruggeplant. Die zijn nu nog klein, maar groeien uit tot grote sterke bomen”, zo laat de gemeente weten op haar website. In het gebied achter het Herdenkingsveld worden bijna alle bomen verwijderd. ,,Ook hier planten we bomen terug. Dit doen we in het najaar van 2017.”

Het bos wordt uiteindelijk omgevormd naar negen verschillende kleinere bossen of boomweiden. In 2010 hebben de Stichting Bos der Onverzettelijken, landschapsarchitect Kees Hund en de gemeente Almere hiervoor al samen een nieuw ontwerp gemaakt. Door de bodems op verschillende manieren in te richten en te beheren krijgt ieder bos en iedere boomweide een eigen karakter.

Levend monument

Het Bos der Onverzettelijken is een levend monument aan de Vrijheidsdreef in Almere Stad- Oost. Op initiatief van Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 is tussen 1992 en 1993 het bos aangelegd. Meer dan 2.000 bomen zijn er met de hand geplant, als herinnering aan alle gefusilleerde Nederlandse verzetsstrijders.

,,Na 20 jaar is het Bos der Onverzettelijken behoorlijk uit zijn voegen gegroeid, waardoor het het bos een duidelijke structuur en identiteit mist. Ook zijn de meeste bomen door ouderdom en stormschade aan vervanging toe”, aldus de gemeente Almere op haar website. ,,Om ervoor te zorgen dat dit levende monument het oorspronkelijke doel weer kan vertegenwoordigen, vormen we het bos om tot een duurzaam park, dat ook geschikt is voor herdenkingen en educatieve projecten.”

De negen bossen en boomweiden die worden aangelegd vertegenwoordigen ieder een periode of thema van het verzet uit de oorlogsjaren 1940-1945. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en moeten in april 2018 klaar zijn. Klik hier voor meer informatie.