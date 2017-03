Drie kinderen kunnen jaar lang sporten door opbrengst ’Broek Uit!’

ALMERE – Het Almeerse jeugdtheatergezelschap BonteHond heeft donderdag een cheque van 770,85 euro overhandigd aan Jeugdsportfonds Almere. Het is de opbrengst van zes voorstellingen Broek Uit!.

Eind 2016 speelde BonteHond deze voorstelling in de kleedkamers van voetbalclub FC Almere in Haven. Een kaartje voor de voorstelling was gratis, maar na afloop werd wel met de pet, of eigenlijk een open voetbal, rondgegaan om geld op te halen voor het Jeugdsportfonds. ,,De vrijwillige donaties waren niet mis. Er is meer dan 770 euro opgehaald, en dat terwijl er slechts dertig toeschouwers tegelijk in de kleedkamers konden kijken”, aldus zakelijk leider Roeland Dekkers.

Naast de zes publieke voorstellingen was Broek Uit! ook nog 21 keer als schoolvoorstel te zien. Op een bijzondere manier werd de actuele problematiek rondom schaamte over gezamenlijk douchen na het sporten bespreekbaar gemaakt, wat lovende recensies van de pers opleverde.

Op het kantoor van BonteHond in gebouw De Voetnoot aan het Stadhuisplein overhandigde Dekkers de cheque donderdag aan de voorzitter van het Jeugdsportfonds Almere, Dingeman Lievense. ,,Met dit geld kunnen we drie kinderen een heel jaar laten sporten. Dat is geweldig. Als ik zie wat dat kan betekenen, een kind hoort er dan bij,” sprak Lievense.

Voor de meeste inwoners van Almere is sporten bij een club de gewoonste zaak van de wereld. Maar dan moet je wel de contributie kunnen betalen en dat is voor lang niet iedereen vanzelfsprekend. Het Jeugdsportfonds Almere maakt sporten mogelijk voor kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor sportclubs. De contributie wordt betaald en in sommige gevallen ook de sportattributen. Daarvoor is ieder jaar veel geld nodig en de cheque van BonteHond is dan ook meer dan welkom. Kijk voor meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl/fonds/almere.