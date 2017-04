BonteHond lanceert zomerhit

ALMERE – Het Almeerse jeugdtheatergezelschap BonteHond lanceerde woensdag de single Zomerhitte die is geschreven door Almeerse kinderen.

BonteHond organiseert elk jaar twee ateliers om kinderen en jongeren uit Almere op een bijzondere manier kennis te laten maken met kunst. Tijdens het atelier ‘Hoe schrijf ik een hit?’ maakten elf Almeerse kinderen tussen de 8 en 12 jaar een echte zomerhit. Ze leerden liedteksten schrijven en kregen zang- en dansles van professionals. ’Zomerhitte’ werd opgenomen in een echte studio en de jongeren speelden ook nog eens de hoofdrol in een vrolijke, swingende videoclip die is opgenomen in het centrum van Almere Stad. Bekijk hier de videoclip. De jonge songwriters hopen dat hun nummer een echte hit wordt dat zij hiermee de KidsTop20 bereiken. Elke view, like en deelactie kan daarbij helpen. Gebruik daarbij bijvoorbeeld de hashtags #bontehondzomerhitte #hoeschrijfikeenhit #zomerhit2017.