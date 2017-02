Bonjasky: ’Ik ga het doen, kom maar op Rico’

ALMERE – Remy Bonjasky heeft de uitdaging van Rico Verhoeven geaccepteerd. De 27-jarige Verhoeven daagde Bonjasky vorige week uit en afgelopen vrijdag maakte de Almeerse kickbokser in RTL Late Night zijn besluit bekend: „Ik ga het doen, kom maar op Rico”.

Het zal nog wel even duren voordat de twee de ring instappen. „Ik heb iets meer dan een half jaar nodig om fit te worden”, lichtte Bonjasky zijn besluit toe in het programma. „Ik moet weer naar 10, 12 keer in de week trainen.”

Dat hij 14 jaar ouder is dan zijn tegenstander en al jaren niet meer op topniveau vecht, ziet Bonjaskyniet als een probleem: „Ik rook niet, drink niet, slik niet en spuit niet, kom maar op Rico!”

De 41-jarige Almeerder heeft al verschillende keren zijn afscheid aangekondigd van de vechtsport, maar maakt zich op voor een rentree. Hij heeft eind vorig jaar een uitdaging geaccepteerd van Gökhan Saki. De datum van dat gevecht is ook nog niet bekend.

’The Flying Gentleman’ geldt als één van de beste kickboksers aller tijden. Bonjasky won onder meer drie keer de prestigieuze K1-World Grand Prix. Hij veroverde de titel in 2003, 2004 en 2008.