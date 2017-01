Bonifatiusspeld voor Jan Bun

ALMERE – Burgemeester Franc Weerwind heeft dinsdagmiddag de Bonifatiusspeld uitgereikt aan Jan Bun. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere op 2 januari kon de Almeerse ondernemer de onderscheiding niet in ontvangst nemen omdat hij met vakantie was en daarom bezocht Weerwind hem dinsdag op het hoofdkantoor van Bun Holding.

Familiebedrijf Bun exploiteert negentien supermarkten in Nederland, waarvan vijf in Almere. De eerste supermarkt van Bun werd in 1978 geopend aan de Vrijmark in Almere Haven.

Volgens de gemeente ’toont Bun met zijn onderneming op veel vlakken zijn inzet voor de economie in Almere en heeft hij daadwerkelijk zijn stempel gedrukt op de Almeerse economische ontwikkeling’. „Hij verliest daarbij de maatschappelijke betrokkenheid niet uit het oog.”

De Almeerse ondernemer was dit jaar onder meer in het nieuws vanwege zijn plannen voor een openluchtzwembad in het Weerwater. Een aantal jaar geleden liet hij zich met andere ondernemers horen als fel tegenstander van een Retailpark in Poort dat er uiteindelijk niet kwam.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie liet Bun in een telefonische reactie al weten ’super vereerd’ te zijn. „Zeker een verrassing. Maar eigenlijk bestemd voor de hele familie en al onze medewerkers, want alleen kun je niets.”