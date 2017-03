Bomenkap Utopia vanwege ziekte

ALMERE – De gemeente gaat op het eiland Utopia in het Weerwater zieke bomen kappen. Volgens een brief aan bewoners hebben bomen op het eiland last van essentaksterfte en zorgen die bomen voor gevaarlijke situaties op wandelpaden.

Bewoners van onder meer de Boulevardflat in Stedenwijk kregen vorige week de brief, waarin staat dat er vanaf maandag 27 maart begonnen wordt met het kappen. Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een uit Azië afkomstige schimmel en er is niet echt een behandeling tegen.

Second opinion

De eigenaar van jachthaven Haddock, Philippe van Thiel, die met zijn bedrijf deels op het eiland zit, gelooft niet dat de essentaksterfte de daadwerkelijke reden is voor de bomenkap. Volgens hem wordt er gekapt om het gebied klaar te maken voor de Floriade die in 2022 in het gebied wordt gehouden. Op de Facebookpagina van de jachthaven schrijft de ondernemer dat hij het vreemd vindt. ,,We hebben nog nooit iemand gehoord over de veiligheid van wandelaars op het eiland Utopia, laat staan dat er überhaupt, behalve het af en toe begaanbaar maken van de paden, iemand zich zorgen maakte over wat er daar gebeurde. Begint het er niet een klein beetje op te lijken dat er naar een legitieme reden gezocht wordt om het kappen van nog meer bomen te kunnen verkopen aan de Almeerse burger, ondanks het feit dat het broedseizoen begonnen is?”, zo vraagt Van Thiel zich af.

Van Thiel heeft een bomendokter uitgenodigd waarmee hij dinsdagmiddag een rondje op het eiland wil lopen. ,,Ik geloof het namelijk niet en daarom heb ik een deskundige uitgenodigd. Als het zo is dan is het niet anders, maar dat wil ik dan wel zeker weten en niet lezen in een brief aan bewoners.”