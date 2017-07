Boete voor Almerder voor stelen mobiel pizzakoerier

ALMERE – Een 29-jarige Almeerder moet een boete van 500 euro betalen, omdat hij in januari vorig jaar de gestolen mobiele telefoon van een pizzakoerier in zijn auto heeft gehad. De Almeerder moet het slachtoffer ook een schadevergoeding van 35 euro geven.

De straf is gelijk aan de eis van justitie. De Almeerder werd ook beschuldigd van beroving van de pizzakoerier, maar daarvoor vroeg de aanklager vrijspraak.

De pizzakoerier in de Klaas Katerstraat in Zaandam door twee mannen tegengehouden. Eén van hen pakte hem zijn telefoon af. Het slachtoffer was zo van slag dat hij daarna geen pizza meer heeft bezorgd.