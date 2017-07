Boete na seksueel wangedrag op heide

ALMERE – Wegens seksueel wangedrag in het openbaar is 52-jarige Marcel S. uit Nederhorst den Berg veroordeeld tot een boete van 350 euro en een week voorwaardelijke gevangenisstraf. De verdachte werd binnen een jaar twee keer op schennis betrapt in Almeren en Hilversum.

In Hilversum waren een half jaar geleden een moeder en een dochter die een hond uitlieten op de Hoorneboegse Heide het slachtoffer. De verdachte bevredigde zichzelf op een bank. Hij keek de vrouwen overduidelijk aan. De politie was er snel bij en S. gaf toe dat hij zich had misdragen.

In Almere werd hij betrapt door een agent die zelf in een bos aan het hardlopen was. Deze agent was te hulp geroepen door een vrouw die geconfronteerd werd met het geslachtsorgaan van de verdachte. Ook hier gaf S. toe dat hij fout zat.

S. kreeg eerder een boete van 250 euro wegens schennis. De reclassering zocht tevergeefs contact met S. maaar die wil geen hulp. Hij vond wel dat hij straf verdiende.

Omdat S. op de zitting verstek liet gaan, eiste de officier een gevangenisstraf van twee weken waarvan één week voorwaardelijk, zodat hij weet wat hem boven het hoofd hangt als hij de boel niet binnen kan houden, zei de officier. Maar de politierechter vond de stap van geldboete naar onvoorwaardelijke celstraf te groot.