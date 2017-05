Boek Ilse Ruijters genomineerd voor Gouden Strop

ALMERE – Het boek ’Later als ik dood ben’ van de Almeerse schrijfster Ilse Ruijters is genomineerd voor de Gouden Strop. Deze prijs is een initiatief van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM).

Ruijster stond met haar boek al op de longlist, maar is nu samen met ‘Handschrift van de duivel’ van Donald Nolet, ‘Nemesis’ van Simon de Waal, ‘Samen’ van Anita Terpstra en ‘Tot stof’ van Felix Weber genomineerd voor De Gouden Strop 2017, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek.

De jury koos ze uit 83 inzendingen. De winnaar van De Gouden Strop wordt donderdag 8 juni bekendgemaakt. Dan wordt ook bekend wie de Schaduwprijs krijgt voor het beste thrillerdebuut.

Aan De Strop is een geldprijs van 10.000 euro gekoppeld. ,,Nou ontzettend tof. Ik hoorde het via Facebook van oud-wethouder Henk Mulder die het op de radio had gehoord. Ik had geen idee hoe dat in zijn werk gaat. Ik lag nog in mijn bed en ben direct gaan zoeken. Ik had het ieder geval niet verwacht. Ik had ook boeken van die longlist gelezen en die waren ook gewoon heel goed. Dus het is een complete verrassing”, vertelt Ruijters. ,,Het was eigenlijk al een feestje toen ik hoorde dat ik op de longlist stond. We hebben dat al gevierd, want dit had ik helemaal niet verwacht .”