Blunderende keeper kost Almere City FC opnieuw punten

ALMERE – Waar Almere City FC-keeper Chiel Kramer afgelopen maandag al wereldnieuws was na zijn enorme blunder tegen RKC Waalwijk, werd hij vrijdagavond opnieuw en volledig ongewild onderwerp van gesprek. De goalie ging bij een op dat moment 1-0 voorsprong tegen De Graafschap opnieuw cruciaal de mist in met een tegentreffer tot gevolg. Uiteindelijk verloor Almere City FC met 1-2.

In de 76ste minuut leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van coach Jack de Gier. Even daarvoor, in de 69ste minuut, was het aanvoerder Kees van Buuren die de Almeerders terecht op voorsprong had gezet via een prachtig lobje. Toen Chiel Kramer de bal een paar minuten later kreeg teruggespeeld en alle tijd had om te reageren, nam hij de bal echter aan en in plaats van weg te schieten liep hij richting eigen goal. Nog niks aan de hand, maar De Graafschap-speler Daryl van Mieghem reageerde attent, trok een sprint, maakte een sliding en tikte zo de bal bij Chiel Kramer weg en daarmee in het Almeerse doel: 1-1.

Beschermen

Na afloop liet Kramer zich niet meer zien of horen, maar trainer De Gier was woedend. ,,Ik ben niet de kleedkamer ingegaan na afloop. Ik wilde Chiel, maar ook mezelf beschermen. Ik hoor morgen zijn verklaring wel, maar dit is echt ongelooflijk. Ik snap zijn keuze niet. Natuurlijk wil ik hem niet afvallen, maar hij had dit risico nooit mogen nemen. Hij had de bal gewoon moeten wegroeien. Des te meer omdat het de 76ste minuut was en we de wedstrijd volledig onder controle hadden.”

Koppie omlaag

Ook aanvoerder en doelpuntmaker Van Buuren stond perplex. ,,Afgelopen maandag zagen we zijn blunder en toen dachten we dat we dat niet meer zouden meemaken. Maar uitgerekend vandaag gebeurt het weer. Het was stil in de kleedkamer en Chiel begrijpt ook wel dat hij fout zit. Zijn koppie hing omlaag. Ik vind wel dat we niet moeten vergeten dat hij ons ook vaak genoeg heeft gered.” Over zijn eigen doelpunt, zijn tweede uit inmiddels 222 profwedstrijden, was Van Buuren tevreden. ,,Zet me één op één met de keeper en dan scoor ik vaak”, lachte hij. ,,Maar als verdediger kom ik niet zo vaak in die positie.”

Teveel puntverlies

Bij de 1-1 stand kreeg Almere City FC, dat in de eerste helft overigens ook al op de lat schoot, nog grote kansen. Onder andere Yener Arica en Soufyan Ahannach waren dichtbij een treffer. In de negentigste minuut kreeg de ploeg echter de deksel op de neus toen Anthony van den Hurk de 1-2 binnenschoot. ,,We verliezen bij dit soort wedstrijden (RKC en De Graafschap, red.) gewoon teveel punten. Aan de andere kant, we staan nog steeds bij de eerste zeven”, aldus De Gier.

City FC staat inderdaad zevende, een plaats die recht geeft op nacompetitie. Volgende week volgt een uitwedstrijd tegen Helmond.