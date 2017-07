Blauwalg bij Surfstrand Haven, zwemmen op eigen risico

Almere – Bij het Surfstrand in Almere Haven is blauwalg aangetroffen, dat laat de gemeente Almere weten. Het strand en het water blijven toegankelijk maar zwemmen is op eigen risico. Er is kans op huidirritatie en maag- en darmklachten.

Als het water warmer wordt, voert Rijkswaterstaat boven de Zuidelijke Randmeren controlevluchten uit om de ontwikkeling van blauwalg in de gaten te houden. Bij een duidelijke groei van de blauwalgenbiomassa in het Veluwe-, Eem- en Gooimeer geeft Rijkswaterstaat een waarschuwing af. Kijk voor de actuele situatie van de zwemwateren op: www.zwemwater.nl. Meer informatie over blauwalg is te vinden op: https://www.almere.nl/blauwalg/