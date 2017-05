Binnenhalen Passion waarschijnlijk via ACM

ALMERE – Het aanmelden om de uitzending van The Passion naar Almere te halen gaat waarschijnlijk via Almere City Marketing (ACM) gebeuren. De gemeenteraad moet ACM daar dan wel toe aanzetten en er waarschijnlijk ook extra budget voor vrij maken.

Donderdagavond werd het voorstel besproken van Marcel Benard van de ChristenUnie om The Passion in 2022, het jaar waarin de Floriade plaatsvindt, naar Almere te halen. Witte Donderdag, de dag van het laatste avondmaal van Jezus met zijn discipelen en de dag dat The Passion jaarlijks op televisie wordt uitgezonden, valt dat jaar 14 april.

,,Ik ga contact opnemen met ACM om te kijken of we samen kunnen optrekken. Ik zou nu wel met een krappe meerderheid kunnen beginnen, maar ik heb liever een bredere meerheid, maar D66 en vooral de VVD gaven aan dat we juist voor dit soort evenementen ACM hebben. Feit blijft echter dat een gemeente zich moet aanmelden dus we zullen dat samen moeten doen. Daarbij was ik ook erg blij om te horen dat verantwoordelijk wethouder Frits Huis het idee niet zo maar heeft afgeschoten. Hij noemde zelfs, zonder dat hij zijn mening echt gaf, voordelen voor de stad op. Daarmee geef je in mijn ogen het signaal af dat je er niet onwelwillend tegenover staan. We gaan dus verder”, aldus Benard.