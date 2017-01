Onverwachte ontmoetingen in House of Arts van KAF

ALMERE – De eerste tentoonstelling van Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), House of Arts – Onverwachte ontmoetingen, wordt vanavond feestelijk geopend. Naast de hoofdtentoonstelling gaat ook de gratis toegankelijke subtentoonstelling Magical Mysterie Tour van start.

Na een grote verbouwing opende KAF, voorheen Schouwburg Almere, afgelopen september haar deuren en nu zijn ook de zeven gloednieuwe expositieruimtes klaar voor publiek. KAF heeft zich volgens directeur Jeroen van de Wiel ontwikkeld van een klassieke schouwburg tot een ’breed cultuurhuis’ voor zowel bewoners uit stad en regio, als landelijk publiek. ,,De verbouwing was een fundamentele eerste stap in deze richting. De ambitie is hier een plek te realiseren waar cultuur in al zijn verschijningsvormen kan worden genoten, met een voor Nederland ongebruikelijke aanpak. In de nieuwe programmering experimenteren we met cross-overs in de theater, kunst en architectuur, met hernieuwde aandacht voor jong publiek.”

De openingstententoonstelling House of Arts toont niet eerder getoond werk van zeven uit Flevoland afkomstige kunstenaars met verschillende disciplines. KAF gaf ze carte blanche om zelf de tentoonstelling in te richten. ,,Het is zeldzaam dat zo’n uiteenlopende groep kunstenaars bij elkaar wordt gebracht. Voor de nieuwe expositie zoeken ze hun grenzen op met gewaagde, non-traditionele concepten. Van design, mode en outsiderkunst tot street art”, aldus Odette Breijinck, projectleider van House of Arts. ,,Met deze tentoonstelling willen we de kloof tussen de kunstenaars en het publiek overbruggen en kunst toegankelijk maken voor jong en oud. Dat is tevens de essentie van ons nieuwe expositiebeleid.”

De zeven kunstenaars die hun werk tonen in House of Arts zijn Kamp Seedorf, René van Zuuk, Fransje Killaars, Alex Naber, Kasper Jongejan, Lenny Schröder en Studio Makkink & Bey.

Kamp Seedorf

Het ’guerrillacollectief’ Kamp Seedorf had al in de jaren ’80 het Almeerse beton van graffiti voorzien. Met hun harde, humorvolle ‘pieces’ van excentrieke figuren uit de hiphop-, voetbal- en culthoek claimden zij hun plaats in de stad. Inmiddels zijn de (anonieme) straatkunstenaars zelfs internationaal bekend. Weinig mensen krijgen de kans om een écht Kamp Seedorf werk in de openbare ruimte te zien, want met regelmaat worden de werken binnen enkele dagen verwijderd. Tijdens House of Arts is een nieuwe serie werken op groot formaat in volle glorie te bewonderen.

René van Zuuk

Technologie en innovatieve technieken spelen altijd een rol in het werk van de Almeerse architect René van Zuuk, onder andere bekend van het appartementencomplex De Wave in Almere. Hij ontwikkelde een innovatie die het mogelijk maakt om grensverleggende bouwwerken te maken door middel van een computergestuurde 3D snijder, waarmee complexe vormen uit één stuk gesneden kunnen worden, zonder enige vorm van restmateriaal. Het paviljoen De Koperen Kamer in Slochteren is inmiddels volgens deze technologie gerealiseerd. Tijdens House of Arts geeft Van Zuuk bezoekers een kijkje in zijn ontwerpkeuken.

Fransje Killaars

Fransje Killaars baart veel opzien met haar felgekleurde en driedimensionale installaties van textiel. Ze exposeerde in verschillende landen wereldwijd en haar werk werd aangekocht door onder ander het Stedelijk Museum Amsterdam en het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Haar werk gaat over de kracht en symboliek van kleuren, materialen, ruimte en andere culturen. Ze geeft een artistieke interpretatie aan alledaagse toepassingen van textiel; handgeweven vloerkleden, met stof beklede wanden, kamerschermen opgebouwd uit lagen stof en dekens over menselijke gestaltes. De toeschouwer mag haar installatie aanraken en erdoorheen dwalen.

Alex Naber

Alex Naber vindt in zijn tekeningen, schilderijen en performances een medium om zijn gemoedstoestand uit te beelden. Hij zet in zijn werk de wereld naar zijn hand, op zoek naar zijn Utopia. Dat hij een beperking heeft – namelijk het syndroom van Down – speelt in het uitoefenen van zijn kunst geen rol. Het belemmert hem echter wel in zijn zoektocht naar een vrouw. Dit gegeven vormt het uitgangspunt van zijn presentatie voor House of Arts, waarin hij de toeschouwer meeneemt op een lichamelijk avontuur waarin het verschil tussen man en vrouw geen rol speelt. Met wijsheid, humor en zonder schaamte gunt hij de bezoekers een blik in zijn wereld.

Kasper Jongejan

Modeontwerper Kasper Jongejan presenteerde recent in Corrosia Theater, Expo & Film al zijn modecollecties die Almere op een andere manier laten zien. Wereldwijd zijn bevolkingsgroepen te herkennen aan de manier waarop zij zich traditioneel kleden. Zou een jonge stad als Almere zich hier ook al in onderscheiden en kan men op grond van de kleding van bewoners spreken van een lokale ‘identiteit’? Dit is het kernpunt van de analyse die hij uitwerkte voor zijn presentatie in KAF. Architectuur, infrastructuur en stedenbouw, maar ook sociaal-emotionele componenten wogen daarin mee. De uitkomst vertaalde hij naar de nieuwe draagbare mannen- en vrouwencollectie ‘Dracht’, die een weerspiegeling is van de identiteit van Almere door zijn ogen.

Lenny Schröder

Lenny Schröder’s ’slow look’ concepten worden gemaakt op de ruimte en in dit geval specifiek op de architectuur van het stilistische SANAA-gebouw in Almere. Schröder manipuleert daglicht met kleurenfilters, waardoor haar ruimte altijd een reflectie is van wat zich buiten afspeelt. Continu streeft ze ernaar ‘gestolde momenten’ in het nu te plaatsen. Bij veranderende lichtinval ontstaan totaal verschillende interacties en zo creëert iedere toeschouwer het beeld opnieuw.

Studio Makkink & Bey

Zoals de gloeilamp de architectuur beïnvloedde, beïnvloedde het gebouwde huis het interieur en hadden wolkenkrabbers nooit kunnen bestaan zonder de lift. In de ogen van Rianne Makkink en Jurgen Bey zijn stedenbouw, architectuur en landschapsontwerp onlosmakelijk verbonden met productvormgeving. Vanuit hun ontwerpbureau Studio Makkink & Bey werkt het duo binnen verschillende segmenten van de toegepaste kunst. Hun boerderij in de Noordoostpolder fungeert als werkplek voor verschillende ‘artists in residence’, die samen met hen de tentoonstelling voor KAF ontwikkelden. Een scherpe analyse van actuele wereldvraagstukken als natuurrampen en vluchtelingenproblematiek leidde tot slimme ontwerpoplossingen die de potentie van een wijk, gebouw of product in deze complexe situatie optimaal benutten.

Magical Mystery Tour

Met de gratis toegankelijke subtentoonstelling Magical Mystery Tour krijgt ook opkomend talent een grote rol toebedeeld. Zestien jonge kunstenaars uit heel Nederland geven een onconventionele, artistieke interpretatie aan thema’s die door de zeven gevestigde House of Artssolisten zijn geconstrueerd. De jonge kunstenaars bezochten de House of Arts-kunstenaars in hun atelier voor een kennismaking die aan beide kanten nieuwe ervaringen, inspiratie én nieuwe energie opleverde. De in het oog springende werken waaieren als een ‘magical tour’ uit over de openbare delen van het minimalistische KAF-gebouw. Op deze manier brengt KAF ook niet-museumbezoekers zijn in contact met beeldende kunst.

Kaarverkoop

De House of Arts en Magical Mystery Tour tentoonstellingen zijn tot en met 2 juli 2017 in KAF te zien. Entree voor House of Arts is 5 euro en een rondleiding als groep of individueel is mogelijk op aanvraag. De Magical Mystery Tour is gratis toegankelijk. Kijk voor meer informatie op www.kaf.nl/expo.