Bijvoeren Hooglanders Isla Bonita taak van eigenaar

ALMERE – De gemeente is niet verantwoordelijk voor het bijvoeren van de Schotse Hooglanders op het schiereiland Isla Bonita in de Noorderplassen, dat zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen die CDA Almere hierover stelde. ,,In het vorige contract was het wel zo geregeld dat wij bijvoerden, omdat de toenmalige locatie op het Vogeleiland in het Weerwater moeilijk te bereiken was voor de eigenaar zelf. In het huidige contract is de eigenaar verantwoordelijk voor het bijvoeren.”

Omwonenden maakten zich deze winter zorgen over de voedselvoorraad voor de runderen op het eiland, vooral vanwege de aanwezigheid van zogende kalfjes. Op aandringen van bewoners zijn de dieren uiteindelijk bijgevoed. Niet door de gemeente, maar door de eigenaar, zo laat het college weten. ,,De eigenaar is van mening dat in de voorbije periode geen sprake is geweest van een natuurlijk voedseltekort en dat de gezondheid van de kalveren niet in het geding is geweest.”

Isla Bonita is een eiland in de Noorderplassen waar op termijn woningbouw gaat komen. In de tussentijd wordt het op een natuurlijke manier beheerd door Schotse Hooglanders. Mensen grijpen daarbij zo min mogelijk in, maar de beheerder houdt in de winter volgens het college wel een oogje in het zeil. ,,Zo wordt bewaakt of het aantal dieren is afgestemd op de hoeveelheid voedsel in het gebied en of er genoeg winterruigte staat, zoals ingedroogde kruidenvegetatie en rietstengels, om ook de guurste periode van het jaar te doorstaan”, aldus het college. ,,Het is een natuurlijk mechanisme dat de dieren in de winterperiode hun vetvoorraden aanspreken. Daardoor kunnen ze zelfs enige tijd zonder een zeker voedselaanbod. Mocht het echt noodzakelijk zijn dan wordt alsnog tot bijvoeren overgegaan.”