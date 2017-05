Bijna klaar voor Bevrijdingsdag

ALMERE – Nadat we vanavond de slachtoffers herdenken die zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogsmissies, vieren we morgen onze vrijheid. De voorbereidingen zijn nog in volle gang, maar morgen is het centrum van Stad weer decor voor Bevrijdingsfestival Flevoland.

Het hoofdpodium van deze 25ste editie staat opnieuw opgesteld op de Esplanade. Hier zullen onder meer Waylon, Jonna Fraser, Barry Hay, Lisa Loïs en Andy Frasco optredens verzorgen.

Artiesten

Waylon scoorde diverse hits en kwam dit jaar met een nieuw album, een uitverkochte clubtour en twee grote Ahoy shows. Jonna Fraser won de popprijs met rapcollectief New Wave en bestormde in 2016 de top van de Nederlandse hitcharts met tracks als Do or Die, met Broederliefde, en My Love, met Frenna. Hij is één van de meest gestreamde artiesten van het moment.

Barry Hay’s Flying V Formation is een rockband bestaande uit een stel jonge muzikanten (van onder meer DeWolff) en Golden Earring’s Barry Hay als zanger.

’Lisa Loïs sings Adele.’ De Almeerse Lisa Loïs tourt met een volledig uitverkochte Adele tribute door het land en slaat haar ’hometown’ zeker niet over.

Verder zijn er optredens van onder andere de uit Amerika afkomstige Andy Frasco, vorig jaar dé ontdekking op 5 mei, de Almeerse rapper Lil MG, de mariachi band Mariachi Reloaded en de nieuwe mash-up sensatie Popgunnn. Zij mixen onder andere Avicii met Queen en Abba met Kanye West).

Het festival wordt verdeeld over diverse locaties in het centrum van Almere. Naast het Sena Performers podium is de Grote Markt locatie voor een retropodium/feestplein, waar het programma om 12.30 uur van start gaat met live-band karaoke.

Grote Markt

Vervolgens zijn er gedurende de dag optredens van onder meer Peter Beense, Yves Berendse, Danny Nicolaï en Danny Lit.

Verder zijn er nog twee podia op het Stadhuisplein: een podium met jong talent (Youth Movement) en het Plein van de Vrijheid met een aantal inhoudelijke projecten, waaronder speeddaten met veteranen.

Kijk voor meer informatie en het programma op de website van Bevrijdingsfestival Flevoland.