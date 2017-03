Bijna alle Almeerse lijsttrekkers in debat over landelijke verkiezingen

ALMERE – Nagenoeg alle fractievoorzitters in de Almeerse gemeenteraad doen volgende week mee met een debat over de komende Tweede Kamerverkiezingen. Alleen de PVV en Fractie Eekhuis zijn er maandagavond in cultureel centrum Corossia in Haven niet bij.

Het debat wordt georganiseerd door de makers van het internettelevisieprogramma Tafel op 2 en zal rechtstreeks op YouTube en Facebook worden uitgezonden. ,,We hebben van de PVV begrepen dat ze er geen behoefte aan hebben en Eekhuis hebben we uiteraard wel uitgenodigd, maar daar hebben we niets van gehoord. Jammer, maar dan maar met de anderen”, laat At Kasbergen namens de organisatie weten.

Naast Kasbergen, die namens de PvdA in de gemeenteraad heeft gezeten, wordt het debat gepresenteerd door voormalig CDA-wethouder Berdien Steunenberg en Bas van Klompenburg, die fractiesecretaris is van de Almeerse D66-fractie. ,,We hebben inderdaad een voorkeur, maar die laten we tijdens onze uitzendingen, en dus ook tijdens het debat, niet merken. Wat wij vinden doet er niet toe. Het publiek daarentegen kan wel duidelijk zijn mening geven. Daar hebben we met Kahoot-it een soort van app voor. Bezoekers kunnen dan op hun telefoon live meestemmen en die uitslag laten we dan ook direct zien. We gaan het onder meer hebben over rode diesel, gratis fietsen en uiteraard zorg en veiligheid, maar ook over de Floriade. Dat is eigenlijk het enige Almeerse onderwerp”, vertelt Kasbergen.

Het debat vindt maandag 13 maart plaats en kaarten zijn te bestellen via telefoonnummer 036-5215929, via reserveren@corrosia.nl en www.corrosia.nl/. Er is ruimte voor ongeveer tweehonderd bezoekers.