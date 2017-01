’Bij kunst gaat het om het vertalen van gevoel naar iets tastbaars’

ALMERE – ,,Als je de gevoelens van mensen kunt raken, heb je een goed kunstwerk gemaakt. Want dat is waar het bij kunst om gaat, het vertalen van gevoel naar iets tastbaars.” Aan het woord is kunstenaar Majeed Saeeyan, die schilderlessen geeft in cultuurcentrum De Blauwe Reiger in Haven. Zondag is daar een expositie te zien met werk van zijn cursisten.

De van oorsprong Iraanse kunstenaar is opgegroeid met kunst. ,,Mijn vader was beeldhouwer en mijn moeder tapijtontwerpster. Ik heb het dus als het ware met de paplepel ingegoten gekregen”, vertelt hij. ,,Zelf heb ik alle kunstvormen wel zo’n beetje uitgeprobeerd, maar bij het schilderen voel ik me het meest thuis. Als ikschilder, komt het vanzelf.”

Inmiddels is hij een gerenommeerd kunstenaar, die heeft bewezen vele stijlen en technieken te beheersen. Zo heeft hij in de Onze Lieve Vrouwe kerk in Breda de unieke plafondschilderingen gerestaureerd en heeft hij in het Dam hotel in Edam de Nachtwacht van Rembrandt geschilderd. ,,Bij die laatste opdracht heb ik aangegeven dat ik eerst drie maanden tijd nodig had om te kijken of ik dit zou kunnen, want Rembrandt had zo’n eigen stijl. Uiteindelijk is het een project geweest waar ik bijna een jaar dag en nacht aan heb gewerkt.” Eén vaste herkenbare stijl heeft hij zelf niet. ,,Ik wil me gewoon niet aan één stijl of techniek binden. Maar ik maak wel graag abstracte, kleurrijke figuratieve werken, dat is wel iets wat bij mij hoort.”

Kennis overdragen

Saeeyan vindt het zijn plicht om zijn kennis over te dragen op anderen. ,,Ik heb zelf ook die mogelijkheid gehad om het te leren, ik wil anderen die mogelijkheid ook bieden. In Amsterdam geef ik ook wekelijks gratis les aan kinderen uit gezinnen die niet de middelen hebben om dit soort lessen te betalen. Ik vind het belangrijk dat deze kinderen toch kennis kunnen maken met kunst en ik ervaar het als heel waardevol om bij te dragen aan hun ontwikkeling.”

Saeeyan geeft ook lessen in de Blauwe Reiger aan zowel beginners als gevorderden. Hij hanteert een heel eigen methodiek, waarbij de cursisten alles wat ze eventueel al hebben geleerd moeten loslaten. ,,We starten helemaal bij nul. Kinderlijk eenvoudig beginnen en niet mooi proberen te schilderen, maar juist grof en intiuïtief. Dan breng je gevoel over. Stap voor stap kun je dan meer complexiteit toevoegen.”

Tentoonstelling

In het atelier in De Blauwe Reiger toont hij trots enkele werken van zijn cursisten. ,,In korte tijd hebben ze geleerd op dit niveau te schilderen. Het is mooi om te zien wanneer cursisten hun eigen stijl ontwikkelen. Iedereen heeft zijn eigen handschrift, net als bij schrijven.” Zondag 22 januari is iedereen van 15.00 tot 17.00 uur welkom om de werken van zijn cursisten te bekijken in de Blauwe Reiger aan de Steiger 77.

Majeed Saeeyan heeft nog plek voor nieuwe cursisten. Neem voor meer informatie contact op via de contactgegevens op zijn website www.majeed.nl of stuur een bericht via zijn facebookpagina.