Bierfabriek opent half maart deuren in Almere

ALMERE – De Bierfabriek opent binnenkort de deuren in het Apollo Hotel in het centrum van Stad. Het restaurantgedeelte van het hotel wordt verbouwd voor de derde vestiging van dit horecaconcept.

,,We zochten naar een concept dat het uitgaansleven in Almere een zetje geeft. De prijs-kwaliteitsverhouding en het succes van de vestigingen in Amsterdam en Delft maakt dat Bierfabriek hier volgens ons heel goed past”, vertelt Wouter Dekker, general manager van Apollo Hotel Almere City Centre.

Het interieur in Almere wordt stoer en industrieel, maar wel gezellig, met als eyecatcher de brouwerij. Bierfabriek brouwt daar de bieren Rosso (een rode ale) en Nero (een donkere porter). ,,Maar bierliefhebbers hebben meer keuze. Speciaal voor Bierfabriek wordt ook het ongefilterde pilsner Puur gebrouwen”, aldus Ronald Bolhuis, mede-eigenaar van Bierfabriek.

Bierfabriek Almere moet een ontmoetingsplek worden voor jong en oud benadrukt hij. ,,Na het werk kun je ongedwongen naborrelen met collega’s of vrienden aan de taptafels. Ook gezinnen kunnen terecht voor een betaalbare maaltijd op een relaxte plek. Je mag met je handen eten en de pindaschillen op de grond gooien.”

Kenmerkend voor de Bierfabriek is ook het Franse boerderijkippetje van de houtskool BBQ. ,,Maar voor wie niet van kip houdt is er voldoende keuze op de kleine maar met zorg samengestelde menukaart”, meldt Bolhuis. ,,Iedere vrijdag en zaterdag zijn we overigens langer open met live acts of een DJ.”

De Bierfabriek opent halverwege maart.