Bierfabriek Almere feestelijk geopend

ALMERE – De Bierfabriek aan de Koetsierbaan is vrijdag officieel geopend. Het is een brouwerij, restaurant en café inéén, waar bezoekers zelf bier mogen tappen, het kippetje van de houtskool BBQ met de handen mogen eten en pindaschillen op de grond mooien gooien.

Het is de derde vestiging van Bierfabriek in Nederland. General manager Wouter Dekker is laaiend enthousiast. ,,We zochten naar een horecaconcept dat het uitgaansleven in Almere wat meer zou laten bruisen. De prijs-kwaliteitsverhouding en het succes in Amsterdam en Delft maken dat Bierfabriek precies bij ons past”, vertelt hij. Het interieur is stoer en industrieel, maar wel gezellig. ,,En het heet niet voor niets Bierfabriek. In de eigen brouwerij, een absolute eyecatcher voor de bezoekers, worden karakteristieke bieren ambachtelijk gefabriceerd”, aldus Ronald Bolhuis, mede-eigenaar van Bierfabriek. ,,Wij brouwen hier in huis de bieren Rosso, dat is een rode ale, en Nero, een donkere porter. Maar bierliefhebbers hebben meer keuze. Speciaal voor Bierfabriek wordt ook het ongefilterde pilsner Puur gebrouwen.”

Bezoekers kunnen ook een eigen taptafel reserveren, waaraan ze zelf de huisgebrouwen bieren kunnen tappen tot een bepaalde hoeveelheid of gewoon op rekening. ,,Overigens wordt er niet alleen maar bier geschonken bij Bierfabriek Almere. Het wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud, en ook gezinnen kunnen hier terecht”, benadrukt Dekker.

Specialiteit van Bierfabriek is het Franse boerderijkippetje van de houtskool BBQ. ,,Het heeft een unieke smaak die goed past bij onze huisgebrouwen bieren. Maar voor wie niet van kip houdt, hebben wij ook andere bourgondische gerechten op onze kleine, maar met zorg samengestelde menukaart. Iedere vrijdag- en zaterdagavond is het bovendien extra gezellig. Dan zijn we langer open met live acts of een DJ.”

Kijk voor meer informatie op www.bierfabriek.com/almere.