Bewoonster Kimwierde worstelde met overvaller

ALMERE – Een bewoonster van de woning waar dinsdagmiddag een poging tot overval plaatsvond, aan de Kimwierde in Almere, is in gevecht geraakt met de overvaller. Dat meldt de politie woensdag.

Rond 15.30 uur werd bij de woning aangebeld. Toen de bewoonster de deur opendeed stond daar een onbekende man die haar een bos bloemen gaf. Toen zij dit aannam, zag ze dat de man een op een vuurwapen gelijkend voorwerp vasthield. De twee kwamen in gevecht waarbij beiden op de grond vielen. Ze stonden weer op waarna de verdachte wegrende richting een steeg vlakbij de woning van het slachtoffer. Daar stond een andere man te wachten en de twee renden weg de steeg in.

De politie is op zoek naar getuigen van de overval. Van de daders is het volgende signalement bekend:

De eerste verdachte is blank, heeft blond kort haar, had geen gezichtsbeharing en droeg een bril donker montuur. Hij droeg een zwarte jas tot net over zijn heupen.

Van de tweede verdachte is alleen bekend dat hij een grijs joggingpak droeg.