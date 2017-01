Bewonersbijeenkomst toont nogmaals angst omwonenden Evenaar

ALMERE – Het onderwerp stond al drie keer op de agenda van de politieke markt, er werden schriftelijke vragen over gesteld en er werden ook al een aantal maatregelen getroffen om de Evenaar veiliger te maken, maar omwonenden ervaren de weg in Almere Buiten nog steeds als zeer onveilig. Zoveel werd wel duidelijk tijdens een speciaal georganiseerde bewonersbijeenkomst waarbij ook raadsleden en portefeuillehouder Frits Huis aanwezig waren.

Omwonenden kregen ruimschoots de tijd om de volgens hun gevaarlijkste situaties rondom de Evenaar te benoemen. Slechte verlichting, fietsers die van beide kanten oversteken, het feit dat er slechts één baan per richting is waardoor er geen uitwijkmogelijkheden voor bijvoorbeeld hulpdiensten zijn, verkeersborden die het zicht in het algemeen en in sommige gevallen zelfs het zicht op de stoplichten van de busbaan belemmeren, te brede en regelmatig gevaarlijke oversteekplaatsen en drempels die geen nut hebben omdat ‘je er nog steeds met tachtig kilometer per uur overheen kunt scheuren’. Het is slechts een greep uit het aantal voorbeelden dat door omwonenden werd gegeven. Ze waren het allemaal met elkaar eens dat er iets moet gebeuren aan de huidige verkeerssituatie.

‘Vreemde eend in de bijt’

Volgens een groot gedeelte van de omwonenden is het evident dat de omgeving, Almere Buiten in het algemeen maar vooral ook de bedrijvigheid rondom de Evenaar in het bijzonder, de afgelopen jaren enorm is toegenomen. En daarmee dus ook de verkeersstroom op de Evenaar, die zelf echter niet is uitgebreid. Daisy Poot hoorde het namens de gemeente aan en gaf toe. ,,De Evenaar is, als je de weg vergelijkt met andere Almeerse wegen, een vreemde eend in de bijt. De weg wordt gekruist door voetgangers, fietsers en auto’s en dat allemaal gelijkvloers en zonder kruispunten of rotondes. Er zijn veel bijna-ongevallen. Gelukkig valt het aantal daadwerkelijke ongevallen mee. 16 over heel 2016 en 235 over de afgelopen vijftien jaar. Waarvan 43 met letsel.”

Druk verhogen

SP-raadslid Erwin Prins was na afloop van de avond die dus door bewoners werd georganiseerd maar door de SP werd ondersteund, in ieder geval tevreden over de terugkoppeling die hij van omwonenden kreeg. ,,De problematiek wordt op deze manier goed kenbaar, de oplossingen volgen later.” Tijdens de avond gaven mensen overigens aan dat best vervelend te vinden en eerder aan oplossingen te willen werken. ,,Dat begrijp ik, maar een proces om tot oplossingen te komen, vergt nu eenmaal tijd. Dat moeten we overwogen doen, want we kunnen een euro maar één keer uitgeven. Wij willen de druk op het college verhogen, want er moet echt iets gebeuren.”

Dat vindt ook PvdA-raadslid Hassan Buyatui, die al ruim twee jaar met het onderwerp bezig is. ,,Er is duidelijk behoefte aan aanpassingen. Dit soort avonden is heel belangrijk omdat persoonlijke ervaringen duidelijker maken waarom iets moet veranderen. Alles rond de Evenaar groeit, dat ziet iedereen. Dus ja, de weg moet meegroeien of in ieder geval aangepast worden.”