Bewoners zonnewoningen leggen compensatievoorstellen neer bij gemeente

Almere – Bewoners van de energieneutrale zonnewoningen aan de Roald Amundsenstraat in Poort hebben de gemeente Almere een flink aantal compensatiemaatregelen voorgesteld vanwege de komst van het Oranjehuis tegenover hun woningen. Zij werden in januari dit jaar onaangenaam verrast door de bouw van het 25 meter hoge complex, dat hun met zonnepanelen beklede woningen deels in de schaduw zet. De bewoners willen enerzijds compensatie voor het verlies van rendement op hun zonnepanelen, anderzijds vragen ze om compensatie vanwege privacyverlies en de gebrekkige informatievoorziening.

Het Oranjeshuis is een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het gebouw stond eerst gepland in het Europakwartier. Toen later werd besloten het Oranje Huis te verplaatsen naar het Columbuskwartier zijn de bewoners daarvan niet van op de hoogte gebracht. Onderzoek heeft aangetoond dat de komst van het gebouw leidt tot rendementsverlies voor de bewoners van de zonnewoningen aan de Roald Amundsenstraat.

De bewoners willen dit gecompenseerd zien en hebben een pakket aan maatregelen voorgesteld aan de gemeente, zoals extra zonnepanelen op hun daken, een energievoucher om zuinigere apparaten mee te kopen, een LED-pakket van Philips, energiezuiniger glas, CO2-gestuurde ventilatie, een boilersysteem dat zorgt voor reductie op het gebruik van stadsverwarming en zonne-acculaders.

Om het privacyverlies te compenseren stellen bewoners voor de tuinen door te trekken tot aan het voetpad, de aanwezige stapstenen te verwijderen zodat die niet kunnen worden gebruikt als hangplek, aanplanten van volwassen bomen, een voucher voor de aanleg van een overkapping van de woonkamer, een voucher voor een hek of schuurtje en geen verdere bebouwing.

De bewoners menen dat hun compensatievoorstellen passend en redelijk zijn en hopen dat er snel een oplossing komt.