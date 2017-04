Bewoners zien deel uitbreiding Marina Muiderzand niet zitten

ALMERE – De plannen voor de uitbreiding van jachthaven Marina Muiderzand in Poort zijn al jaren bekend en ook al meerdere keren aangepast. Nu de start van de procedures steeds dichterbij komt, laten de bewoners van de drie appartementencomplexen aan de Marinaweg van zich horen. Zij hebben vooral bezwaar tegen de verplaatsing van de parkeerplaats en winterstalling.

,,Die komen hier namelijk precies voor onze complexen. Er wordt duizenden vierkante meters grond toegevoegd, er komt een parkeerplaats, een winterstalling voor boten en het catamaranstrand wordt er naar verplaatst. We hopen dat de gemeente ons tegen dit soort veranderingen wil beschermen, maar we hebben er een hard hoofd in. Volgens ons kijken ze niet naar onze belangen en ons woongenot”, aldus Ben Durlacher, bewoner van één van de drie complexen met in totaal 76 appartementen.

,,Wij zijn hier later komen wonen en zijn eigenlijk van die aanpassing in de plannen geschrokken”, vult Minka Kauffman haar buurtbewoner aan. ,,Natuurlijk wisten we dat Duin er zou komen en nog verder zou worden uitgebreid, maar op het moment dat duidelijk werd dat die boulevard er niet meer zou komen en de parkeerplaats en het catamarancentrum zouden worden verplaatst zijn wel wel geschrokken. Het gaat ons uitzicht enorm veranderen. Daarbij wordt het een stuk drukker voor de complexen. Dat zien we niet zitten, maar goed daar zijn de procedures voor. We hadden echter verwacht dat de gemeente, of mensen van de jachthaven ons meer mee hadden genomen. Dan hadden we mee kunnen denken. We hebben namelijk ook alternatieven bedacht.”

Geluiden bekend

Bij Lisan Kox van jachthaven Marina Muiderzand zijn de geluiden van de bewoners bekend. Zij vindt echter niet dat de bewoners niet zijn meegenomen in de plannen. ,,We praten hier al over sinds 2009 en hebben vaak met de buurt gesproken. Ik woon hier zelf ook. Ik vind het dan ook niet eerlijk dat ze naar de gemeente wijzen, want iedereen wist dat er dingen zouden gaan veranderen hier. Ik hoop echt dat ze gaan inzien dat dit echt iets positiefs voor het gebied gaat betekenen. En natuurlijk hebben wij ons ook aan de procedures en bezwaarmogelijkheden te houden. We zullen zien of die er komen als de wijzigingen in het bestemmingsplan worden voorgesteld of als de vergunningen worden aangevraagd.”