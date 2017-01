Bewoners zien af van kort geding, PVV zet rooien Vogeleiland op de agenda

ALMERE – Het Burgercollectief Almere Floriade Anders ziet af van een kort geding waarmee ze de verwijdering van bomen op het Weerwatereiland/Vogeleiland hadden willen proberen te voorkomen. Reden volgens Ger-Jan Mensing van het collectief is dat ze de kosten daarvoor te hoog vinden. Jachthaven Haddock en Camping Waterhout beraden zich nog en verwachten donderdagmiddag uitsluitsel van hun advocaten. De gemeenteraadsfractie van de PVV heeft inmiddels vragen gesteld aan het college en het onderwerp op de agenda van de politieke markt gezet.

Deze week werd bekend dat de gemeente maandag wil beginnen met het rooien van de bomen op het eiland in het Weerwater als voorbereiding op de Floriade. Uit de toelichting van de gemeente blijkt dat er ongeveer honderd bomen blijven staan en dat er gerooid mag worden omdat er ontheffing is gekregen op basis van de Flora- en Faunawet en de Boswet.

De PVV laat via fractievoorzitter Toon van Dijk weten geschrokken te zijn van de manier waarop het college dit besluit kenbaar heeft gemaakt. ,,Daarnaast geloof ik ook niet dat het besluit juridisch juist is. Er wordt namelijk gezegd dat het gaat om de voorbereidingen van de Floriade en het besluit op basis waarvan er gerooid mag worden is volgens mij genomen op basis van de Flora- en Faunawet en de Boswet. Dat geven ze zelf immers ook aan en dat strookt volgens mij niet. We hebben er nu een agendering van gemaakt omdat we de bewoners en ondernemers ook de kans willen geven om hun verhaal te doen en ik ben ook wel benieuwd hoe zij dit zien. Ze kunnen natuurlijk altijd een kort geding opstarten, maar dit is ook politiek. Ik vraag me namelijk af hoe het zit”, aldus Van Dijk.