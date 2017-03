Bewoners Thérèse Schwartzestraat willen tijdelijke woningen niet

ALMERE – Bewoners van de Thérèse Schwartzestraat in Tussen de Vaarten zijn een petitie gestart tegen de komst van 48 tijdelijke woningen bij hun voor de deur. De tijdelijke woonunites, zo kondigde verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema onlangs aan, moeten voor jongeren uit de buurt worden.

,,Wij hebben echter liever geen tijdelijke woningen en er is totaal geen inspraak geweest”, laat Ariën Izeboud namens de opstellers van de petitie weten. ,,Er is gezegd dat de woningen voor vijftien jaar zijn, maar wat gaat er daarna gebeuren? We werden hiermee via een uitnodiging voor een inloopavond geconfronteerd. Daar werd ons verteld dat de containerwoningen er zouden komen en daarmee klaar. Er werd zelfs gezegd dat als de gemeente zou willen er zelfs een flat neergezet zou kunnen worden. Nou, dat hebben we liever dan die tijdelijke woningen, maar de arrogantie is behoorlijk misplaatst, zo vinden we. En ik heb ook niet het gevoel dat dit de eerste keer is dat bewoners worden vergeten”, vult Izeboud aan waarmee hij doelt op de problemen die zijn ontstaan rond de bouw van het Oranjehuis in Poort en de plannen voor kustzone in Haven.

De bewoners van Tussen de Vaarten hebben inmiddels de gemeenteraadsfractie een brief gestuurd waarin zij hun probleem uit één zetten en om opheldering vragen. ,,We willen de petitie aan de raadslieden aanbieden en we zijn aan het onderzoeken hoe een burgerinitiatief bij de raad werkt. We snappen overigens dat er iets moet gebeuren voor de jongeren. Dat is namelijk niet een probleem dat nu net even speelt of om de hoek komt kijken en waar even snel iets voor moet worden bedacht. Ik ben zelf vijftig jaar en toen ik negentien was en op mezelf ging wonen was het al een probleem om betaalbare woningen te vinden. Doe dus niet iets tijdelijks. Dat geeft gewoon niet een goed beeld en er wordt gezegd dat er extra toezicht komt. Nou dan verwacht je blijkbaar ook overlast, want anders is dat toezicht niet nodig. We hopen dat er nog iets aan de plannen kan worden gedaan.”