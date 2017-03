Bewoners The Wave stellen gemeente verantwoordelijk voor lekkages

ALMERE – De bewoners van appartementencomplex The Wave in het centrum van Stad hebben de gemeente verantwoordelijk gesteld voor de lekkages in onder meer de parkeergarage en de sportschool onder het complex. De bewoners kijken al maanden tegen een opengebroken stoep aan en volgens hen zijn de lekkages de schuld van de gemeente en dus moeten zij er ook voor betalen, zo schrijft de adocaat namens de bewoners deze week.

Het probleem rond de lekkages onder het complex speelt al jaren en naar een oplossing wordt gezocht, maar de bewoners hebben nu het idee dat zij ook voor de kosten moeten opdraaien en dat is volgens de advocaat van de Vereniging van Eigenaren(VVE) niet terecht. ,,Er zijn ingrepen verricht in 2008 door de gemeente zonder overleg met de VVE, die eigenaar is van de waterdichte laag. Daarbij is verzuimd om de sleuven waterdicht te maken. Ook bij het openmaken van het openbaar gebied is de aannemer meerdere malen door de waterdichte laag gegaan”, zo schrijft de advocaat.

Volgens de advocaat is er dan ook onrechtmatig gehandeld en ’dient de gemeente dan ook ten spoedigste te zorgen voor oplossing van de lekkages en voor een behoorlijke waterafvoer’. ,,Voor de gevolgen stel ik de gemeente aansprakelijk.”

De gemeente liet vorig jaar november weten dat er naar een oplossing wordt gezocht en sindsdien ligt de stoep boven de sportschool aan het Schipperplein open. Als reden daarvoor werd toen gezegd dat het een paar dagen droog zou moeten zijn en dat het droogmaken een ’tijdrovende klus’ zou zijn, maar nodig is om goed onderzoek te kunnen doen.