Bewoners TdV leggen raad bezwaren containerwoningen voor

ALMERE – Met vijftig handtekeningen hebben enkele bewoners de gemeenteraad donderdag in een zogenoemde burgeractiviteit gevraagd om zich uit te spreken tegen de komst van 48 containerwoningen aan de Jozef Israëlslaan de Thérèse Schartzestraat. Een duidelijk ja of nee hebben de Almeerders nog niet gekregen. Volgende week wordt er verder gesproken.

De bewoners zijn tegen de tijdelijkheid van de woningen en zouden liever zien dat er iets definitiefs wordt gebouwd. Dat kan echter niet omdat de grond gereserveerd moet blijven voor de aanleg van een eventuele spoorlijn, de Stichtselijn, in de toekomst. Daarnaast vrezen de bewoners geluids- en verkeersoverlast, vinden ze dat er te veel units op het kleine oppervlak komen, vinden ze het zonde van het al weinige groen in hun wijk en vreesden ze dat er alleen maar jongeren met problemen zouden komen wonen. Dat laatste werd door verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema overigens direct ontkracht. ,,Dat is niet de bedoeling. Er kunnen ook ouderen wonen als ze dat willen, maar ook werkende jongeren. Het gaat eigenlijk voornamelijk om starters”, aldus Herrema.

Wat de bewoners ook stoorde was de manier van communiceren. Ze werden in een brief op de hoogte gebracht en er was geen inspraak meer mogelijk. ,,Het was zelfs intimiderend. Er werd gezegd dat we wel van hele goede huize moesten komen wilden we dit tegen kunnen houden. Maar goed, als iedereen in de wijk tegen deze manier op deze plek is dan blijft de vraag waarom dan toch”, aldus Mark Lieferink die tegenover de plek woont waar de containerwoningen moeten komen.

Tijdens de bespreking lieten meerdere partijen duidelijk weten het niet eens te zijn met de manier van communiceren, maar ze lieten ook doorschemeren dat eventueel twee keer 24 woningen in Tussen de Vaarten misschien wel een optie is. Dus in het stuk groen bij de Jozef Israëlslaan de Thérèse Schartzestraat en eventueel op een andere plek.

Volgende week wordt er verder gesproken.